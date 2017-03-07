40’ıncı yılına özel şov yaptı

Yonca Evcimik sanat hayatının 40’ıncı yılını ünlü isimlerin de katıldığı bir geceyle kutladı. 54 yaşındaki Evcimik, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkarak sürpriz bir şov da yaptı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, profesyonel sanat hayatının 40'ıncı yılını önceki akşam Universal Yatırım Holding sponsorluğunda W Lounge Super Jazz'da verdiği özel davetle kutladı. Şarkıcı, mekana el üstünde taşınarak girdi. 40'ncı yıl şerefine verilen partiye; aralarında Bahar Korcan, Berk Hakman, Burçin Orhon, Cengiz Abazoğlu, Cenk Torun, Çiğdem Tunç, Demet Akbağ, Doğa Rutkay, Faruk K, Haldun Dormen, İskender Paydaş, Kemal Doğulu, Nihat Odabaşı, Nükhet Duru, Uğurkan Erez, Yeliz, Zafer Ergin ve Zeynep Dizdar'ın da bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Gecede Evcimik, konuklarına sürpriz yaparak direk dansı yaptı. 54 yaşındaki şarkıcının giydiği elbise ve seksi dansları izleyenleri mest etti.