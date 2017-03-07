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'İstanbul Kırmızısı'nı eleştirmenler yerden yere vurdu!

  • Giriş Tarihi: 7.3.2017 10:37 Güncelleme Tarihi: 7.3.2017 10:45
'İstanbul Kırmızısı'nı eleştirmenler yerden yere vurdu!
'İstanbul Kırmızısı'nı eleştirmenler yerden yere vurdu!

Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in kendi kitabından sinemaya uyarlanan 'İstanbul Kırmızısı' isimli filmi 3 Mart'ta vizyona girdi. Özpetek'in 20 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'de çektiği film beklenen ilgiyi görmedi ve izleyenler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Star Gazetesi yazarı Bedir Acar, 'İstanbul Kırmızısı' ile ilgili bir yazı kaleme alarak "Ferzan Özpetek'in yeni filmi İstanbul Kırmızısı beğenilmedi. Oyuncu performanslarının zayıf olduğunda birleşen eleştirmenler, Titanic'in buz dağına çarpıp parçalanması gibi Özpetek'in oyuncu egosuna çarptığını belirtiyor." dedi.

İşte Acar'ın yazısı...