Pınar Altuğ'un yüzüne ne oldu?

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan eski manken ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Altuğ'un paylaştığı fotoğrafta yüzündeki şişlik hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Hayranları güzel oyuncunun fotoğrafına yorum yağdırdı.

Eski manken sunucu ve oyuncu Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf eleştirilere neden oldu. Altuğ'un paylaştığı fotoğrafta yüzünün şişliği hayranlarının gözlerinden kaçmadı.



DAHA ÖNCE DE ELLERİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Pınar Altuğ bir dönem Çocuklar Duymasın adlı dizide birlikte rol aldığı Zeyno Gönenç'e benzetildi.

Pınar Altuğ daha önce de bir takı firmasının tanıtımını yapmıştı. Pınar Altuğ'un yüzükleri tanıtmak için verdiği pozda elleri ön plandaydı. Ellerini gören takipçileri, 'Pınar Altuğ'un eli yaşlıların eli gibi', 'Eline estetik yaptırmayı unutmuşsun' gibi yorumlarda bulunmuşlardı.



İşte Altuğ'un o paylaşımı:











