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'un yüzüne ne oldu?

  • Giriş Tarihi: 9.3.2017 10:37 Güncelleme Tarihi: 9.3.2017 10:44
Pınar Altuğ'un yüzüne ne oldu?
Pınar Altuğ'un yüzüne ne oldu?

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan eski manken ve sunucu sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Altuğ'un paylaştığı fotoğrafta yüzündeki şişlik hayranlarının dikkatinden kaçmadı. Hayranları güzel oyuncunun fotoğrafına yorum yağdırdı.

Eski manken sunucu ve oyuncu 'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf eleştirilere neden oldu. Altuğ'un paylaştığı fotoğrafta yüzünün şişliği hayranlarının gözlerinden kaçmadı.

DAHA ÖNCE DE ELLERİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Pınar Altuğ bir dönem Çocuklar Duymasın adlı dizide birlikte rol aldığı 'e benzetildi.

Pınar Altuğ daha önce de bir takı firmasının tanıtımını yapmıştı. Pınar Altuğ'un yüzükleri tanıtmak için verdiği pozda elleri ön plandaydı. Ellerini gören takipçileri, 'Pınar Altuğ'un eli yaşlıların eli gibi', 'Eline estetik yaptırmayı unutmuşsun' gibi yorumlarda bulunmuşlardı.

İşte Altuğ'un o paylaşımı:





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