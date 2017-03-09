Tacizcisine 4.5 yıl isteniyor

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları atan işadamı Ümit Arıkan'dan şikayetçi oldu. Savcılık, "Mesajları yanlışlıkla ona atmışım" diyen Ümit Arıkan hakkında, cinsel taciz suçundan dava açıp 4.5 yıl hapsini istedi.



'ENGELLEYEMİYORUM'

"Telefonumda engelli olsa da, Ümit Arıkan'ın bana ulaşmasını hiçbir şekilde engelleyemiyorum" diyen Neşe Sapmaz, yaşadığı tacizin psikolojisini bozduğunu söyledi. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.