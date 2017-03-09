Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ile Burak Özçivit nişanlandı

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ile 2016 yılının son günlerinde sürpriz evlenme teklifinde bulunup 'evet' yanıtı aldığı başarılı oyuncu Fahriye Evcen ile evliliğe ilk adımı attı.
Özçivit, Atv ekranlarının iddialı dizisi 'Ölene Kadar'da başrolü oynayan sevgilisi Evcen'i istemek için Almanya'daki ailesinin yanına gitti.
ÖZÇİVİT, EVCEN'İ AİLESİNDEN İSTEDİ
Burak Özçivit, geçtiğimiz aralık ayında kendi doğum gününü kutladığı mekanda önünde diz çöküp evlenme teklif ettiği sevgilisini dün akşam ailesinden istedi.
YÜZÜKLERİ TAKTILAR
Kız isteme merasimi, dün Almanya'nın Solingen şehrinde gerçekleşti. Evcen'i ailesinden isteyen Özçivit, aldığı olumlu yanıtla birlikte sevgilisinin parmağına nişan yüzüğünü taktı. Sevgililer, haziran ayının sonunda dizileri tatile girdiğinde evlenmeyi planlıyor.SCARLETT JOHANSSON İLE ROMAİN DUARİAC BOŞANIYOR MERVE BOLUĞUR VE MURAT DALKILIÇ'TAN AYRILIK İDDİALARINA YANIT ERDEM- CANDAN KIRAMER ÇİFTİNİN EVLİLİĞİ RESMEN BİTİYOR