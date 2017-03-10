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Adriana Lima'dan şok ayrılık

  • Giriş Tarihi: 10.3.2017 08:57
Adriana Lima'dan şok ayrılık
Adriana Lima'dan şok ayrılık

Adriana Lima, Amerikan futbolcusu olan sevgilisi Julian Edelman'dan ayrıldı.