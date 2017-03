Ünlü şarkıcı Sibel Can, önceki akşam WOW Istanbul'da gerçekleşen Kaşmir Halı gecesinde sahneye çıktı. Can, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara seslendi: "Dilerim; hepimizin çevresinde nazik, incelikli, kıymet bilen erkekler olur. Yaşama sevincinin en büyük kaynağı o özel sevgidir, aşktır. Aşk ile geçen her gün, insanda bahar havası yaratır. Biz çiçek gibi açmaya layığız."