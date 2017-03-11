Chloe Loughnan programa başlıyor!

Serdar Ortaç’ın İrlandalı eşi Chloe Loughnan, sunacağı TV programında, yabancı kadınları Türk erkeklerle evlendirmeye çalışacak.

Chloe Lounghan, yakında sunacağı programda, sadece yabancı ve bekar kadınlara yer verecek. Özel bir TV kanalı ile anlaşma aşamasında olan İrlandalı model, yurt dışından gelen yabancı gelinleri Türk damatlar ile evlendirecek.

SERDAR ORTAÇ'DAN DESTEK

"Memleketimden birinin burada evlenmesini çok isterim, benim gibi şanslı olabirler" diyen Chloe'ye, eşi Serdar Ortaç'tan da destek var.

ESRA EROL GİBİ...

Ünlü popçu, "Chloe'nin böyle bir işi yapmasını çok istiyorum. İnşallah eşim de tıpkı Esra Erol gibi birçok mutlu yuvanın kurulmasına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.

Doğan Savaş / Takvim