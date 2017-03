Kendimi bazen Süperman bazen sufi gibi hissediyorum

‘Organik’ adlı albümünü çıkaran Erkan Güleryüz: 20 yıldır müziğin içindeyim ama hiçbir şey öğrenmedim. Bazen Süperman kadar güçlü, bazen de her şeyi oluruna bırakan sufiler gibiyim

1996 yılında 'İstanbul Bekliyor' isimli şarkısıyla adım attığı müzik sektöründe 21'nci yılını yaşıyor Erkan Güleryüz. Sanatçıyla yeni çıkan 'Organik' albümünü ve geride bıraktığı 20 yılda yaşadıklarını konuştuk.

Nasıl bir albüm oldu, biraz anlatır mısınız?

TV'de, gazetelerde, kitaplarda ve dergilerde; yediklerimizin bizi bedensel sağlımıza kavuşturacağı vâdedilmiyor mu? Peki işitme yolu ile vücudumuza giren gıdalar, yapay müzikler, tüm bunlar da sağlığımızı bozmuyor mu? Biz de öyle bir proje hazırladık ki; doğal olsun, müzikler olduğu gibi kaydedilsin, melodiler zorlama olmasın, hatası da olursa içinde kalsın istedik; kurtlu elma gibi... Onun için adı 'Organik' oldu bu projenin.

20 yılda neler öğrendiniz bu sektörde?

İnanın hiçbir şey öğrenmedim çünkü hâlâ açım öğrenmeye, keşfetmeye, deneyimlemeye, başarıya... Bazen Süpermen gibi güçlü, bazen de her şeyi oluruna bırakmaya kararlı sufiler gibi hissediyorum kendimi. İşte bu iki duyguyu dengede tutmayı öğrendim.



ER MEYDANI SAHNEDİR



Bu sektörde zeminin kaygan olduğu söylenir; öyle midir?

Ben öyle zemini kayganlaşacak çok büyük bir popülariteye henüz ulaşmadığım için tam olarak cevaplayamıyorum bu soruyu. Ama bir gerçek var; daha önce bunları yaşamış olan birçok arkadaşımın şu an esamesi okunmuyor. Ben hâlâ aynı meslekten hayatımı kazanıyorum. Bu biraz kendi yağında kavrulma, kısık ateşte pişme gibi bir şey.

Oyuncular tiyatro sahnesinin er meydanı olduğunu söylerler. Müzikte er meydanı neresi?

Sahnem evim gibi. Kendimi, en kendim hissettiğim ikinci yerim. Şarkı söylemek büyük bir tutku, bir aşk benim için. Söylediğim yer neresi olursa olsun, kalabalığın içeriği, sayısı ne olursa olsun; müzik başladığı anda ben onlar ile bir bütünüm. Tüm dinleyici ile çok iyi bir bağ kurduğuma inanıyorum. Tabii ki müzikte de er meydanı tartışmasız sahnedir.

Başarıyı şimdilerde tıklanma sayısıyla ölçüyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?

Tıklanma ancak popülerlik ya da ün belirtisi olabilir. Ün kavramının ucu çok açıktır; başarının belirleyicisi asla olamaz, sahte tıklanmalara bu kadar kolay ulaşılabiliyorken. Her albüm ya da proje çıktıktan sonra 'Bizimle çalışın, sizi şu kadar paraya şu kadar tıklatalım' diye bana gelen e-postaların sayısına inanamazsınız. O yüzden er meydanı sahnedir, YouTube değil.



ÇOK EFSUNLU BİR DÜNYA



Peki kariyer planınızdan da bahseder misiniz bize?

Hedeflediğim her zaman büyük kalabalıklara şarkı söylemekti. Şimdi daha da büyük kalabalıklara şarkılarımı söylemek olarak güncelliyorum bu dileğimi.

Türkiye'de müzisyen olmanın en büyük avantajı ve dezavantajı nedir sizce?

Müzisyen, tiyatrocu, oyuncu olmak; çoğunluğun ha deyince yapamadığı mesleklerden. Parmak ile gösterilme, hayranlık beslenilebilen bir sıfat kazanma durumu, sizi bulunduğunuz yerden bambaşka bir dünyaya alıp götürüyor. Bu öyle efsunlu bir ruh hali ki, dengeyi bozmazsan avantajlısın, dengeyi bozarsan bu durum dezavantaja dönüşür.