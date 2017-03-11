Pınar Altuğ 'koca karı' diyen takipçisine sert çıktı!

Pınar Altuğ, kendisini çirkin bulup "Koca karı" diyen takipçisinin yorumları karşısında çileden çıktı.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan bir takipçisini yerden yere vurdu.



"DERDİNİ ANLAYAMADIM"



Altuğ, kendisini çirkin bulan ve "Koca karı" diyen takipçisinin yaptığı yorumların ekran alıntısını Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Ben hanimefendinin derdini anlayamadım, anlayan biri varsa bana anlatabilir mi lütfen?" notunu düştü.



"ÇOK SEVDİM BU LAFI"



Ardından, Instagram hesabından "Sizin ulaşamadığınız ciğeri biz ortaya söyledik!" yazılı bir görseli, "Çok sevdim bu lafı" notuyla paylaştı.