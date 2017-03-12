Adım havalı olsa da ben o kadar havalı değilim

Mirkelam Şarkıları’ albümünde ünlü şarkıcıları buluşturan Mirkelam: Yaptığım her işte kendimi geriye çekmişimdir. Çok göz önünde değilim, arkadaşlarım da beni çok görmez. Havalarda dolaşırsanız, yerin altındaki tınıları duymazsınız. Adım havalı olsa da ben pek değilimdir!

Uzun zamandır merakla beklenen 'Mirkelam Şarkıları' albümünde ünlü patlaması yaşandı. Mirkelam hitlerini Gülşen, Teoman, Göksel, Nil Karaibrahimgil, Mabel Matiz, Bedük, Feridun Düzağaç, Eser Yeneler ve Pinhani gibi başarılı isimler seslendirdi. Özel hayatında Aysen Sabancı ile mutlu bir beraberlik yaşayan Mirkelam ile yeni projesini ve hakkında merak edilenleri konuştuk.

Farklısınız, isminiz bile... Tam isminiz 'Fergan Mirkelam', çok havalı değil mi?

Babama sormak lazım... Mirkelam ailesi Urfalı, çok eski, kalabalık bir aile. Oradan havalıyız ama bu havayı sağa sola ateş ederek yapmadık. Çevremdeki insanlar kendilerini eğittiler, uygarlaştılar. Fergan Mirkelam; ilkokulda küçük bir tını olarak görülüyor, ortaokulda biraz daha gelişiyor, üniversitede bu ad oturmaya başlıyor ve üniversite sonrası iş bulamadığından dolayı inişe gidiyor. İş bulduktan sonra, evlendikten sonra biraz ortaya çıkıyor. Ünlü olduktan sonra ise havalı oluyor. Aslında sizin yaptığınız işe, duruma göre değişiyor. O yüzden havalı bence...

Koşan adam hâlâ koşuyor mu, yoksa böyle anılmak sizi sıktı mı?

Gençliğimden beri "Tek bir şarkı, yıllarca 'Hatıralar'ı söyleyeceğim" derdim. Ama anladım ki hayat çok kısa ve bir şarkı bile yetebiliyor insana. Koşan adam eskiden biraz tuhaf gelirdi, eve gittiğim zaman üzülürdüm ama hâlâ soruluyor ve şu anda beni en mutlu eden şeylerden biri oldu.



ALBÜMÜM KEBABA LİMON SIKMAK GİBİ



Kariyeriniz süresince sizi risk olarak görenler olmuş mudur?

Olmaz olur mu? Ama ben kimseyi ürkütmemeyi ve üzmemeyi çok önceden bildiğim için, kendimi yaptığım işte hep geri çekmişimdir. Çünkü yıkım daha kötüdür ve daha kolaydır üretmekten. Bir şeyi dikmek daha zordur. Çekip almak daha kolaydır ama başka bir şeyi yok edersiniz. O yüzden onu hep dengelemeye çalışmışımdır. O yüzden adım havalı olsa da ben pek havalı değilimdir.

Müzikal olarak beslenmek için neler yapıyorsunuz ve kimleri dinliyorsunuz?

Benim beslendiğim şeyler müziğin dışında daha çok; sinema olur, resim olur, hayatın kendisi zaten çığlık. Hayatın kendisi mutsuzluk ve mutluluk.

Son albüm, klasik bir Mirkelam projesi mi, yoksa fazla yenilikçi mi oldu?

Türkiye'de sound hiçbir zaman olmadı. Türkiye'de her şey üst üste yapışmış durumda, ayrımı yok çünkü tarihi doküman biriktirme ve o biriktirmenin farkına varma yok. Yıllardır bu ülkede çok para kazanıldı, çok iyi dönemler oldu ama sanatçılar tekne aldılar ve o tekneler bir kış sonra battı. Veya o paraya Fransa'dan ayakkabı almayı tercih ediyorlar ama gidip Paris'te bir stüdyoda o albümü kaydetmiyorlar. Hep yanlış şeylere yönelip yanlış şeyler konuşuluyor. 'Mirkelam Şarkıları' zaten yenilikçi, 'Kokoreç' diye bir şarkı yapmak benim daha çok hoşuma gidiyor. 'Canım' diye şarkı yapmaktansa 'Asuman' diye tuhaf bir ad kullanarak onun altını doldurup üstünü boyayarak şarkı yapmak benim daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden yenilikçi diye düşünüyorum.

Size yeni albümünüzün tadını sorsam; tatlı mı, ekşi mi, acı mı dersiniz?

Hepsi var içinde. Kebaba limon sıkmak gibi, ondan sonra tatlı yemek gibi bir şey. Kebaba limon sıkılır mı? Ee sıkılıyor, güzel oluyor işte. Acı da, ekşi de var. Arkasından bir de tatlı yediniz mi öyle oluyor. Bizim yemeklerimizde de vardır bu, benim şarkılarımda da var.