Fatih Terim’e, kızına ve damadına hakarete dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı’ya sosyal paylaşım siteleri Instagram, Twitter ve Periscope üzerinden “hakaret" ve “tehdit" ettiği iddia edilen 5 kişiye dava açtı. Fatih Terim’in, kızının ve damadının uzlaşmayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, 5 şüphelinin 1 yıl ile 7 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istendi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müştekiler Fatih Terim, Buse Terim Bahçekapılı ve Volkan Bahçekapılı'nın Avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Suç duyurusunda 2016 Avrupa Şampiyonası'nda müşteki Fatih Terim'in yönetmiş olduğu ve Türk Milli Takım'ın oynamış olduğu her iki müsabakanın mağlubiyetle sonuçlandığı hatırlatıldı. Mağlubiyetin ardından Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı'nın İnstagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına şüpheli Anıl S., Ferhat Y. ve Mehmet A.Y.'nin hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirtildi. Şüpheli Ercan S.'nin de Periscope hesabından , şüpheli Selim E.'nin de twitter hesabından hakarette bulunulduğu suç duyurusunda anlatıldı.



ŞÜPHELİLERİN İFADESİ ALINDI



Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan savcılık şüphelilerin tek tek ifadesini aldı. Şüpheli Anıl S. ifadesinde, şikayete konu instagram hesabının kendisine ait olduğunu, hesabından müştekilere yönelik hakaret içerikli mesajlarları kendisinin paylaşmadığını, hesabını kapattığını belirterek suçlamayı reddetti. Şüpheli Ercan S. de periscope hesabının kendisine ait olmadığını belirterek suçlamaları reddetti. Şüpheli Ferhat Y. de hakaret teşkil eden mesajlar atmadığını, Buse Terim Bahçekapılı'ya özür mesajı attığını belirterek suçlamayı kabul etmedi.