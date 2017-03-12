Murat Kekilli'den Hollanda tepkisi

Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaşadığı saygısızlıklara karşı tepki gösteren ünlü sanatçı Murat Kekilli, Almanya ve Hollanda'daki konserlerini iptal ettiğini sosyal medya twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Ünlü sanatçı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından Hollanda ve Almanya'daki konserlerini iptal ettiğine dair bir yazı paylaştı.

Kekilli, twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Hepimizden özür dileyene kadar da gelmeyi düşünmüyorum" notunu düştü. Kekilli'nin bu paylaşımına takipçilerden destek geldi.

İşte Murat Kekilli'nin o paylaşımı ;