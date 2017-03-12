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'den tepkisi

  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 19:47 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 20:23
Murat Kekilli'den Hollanda tepkisi
Murat Kekilli'den Hollanda tepkisi

'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 'nın yaşadığı saygısızlıklara karşı tepki gösteren ünlü sanatçı , Almanya ve Hollanda'daki konserlerini iptal ettiğini sosyal medya twitter hesabı üzerinden açıkladı.

Ünlü sanatçı , sosyal medya hesabından ve Almanya'daki konserlerini iptal ettiğine dair bir yazı paylaştı.

Kekilli, twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Hepimizden özür dileyene kadar da gelmeyi düşünmüyorum" notunu düştü. Kekilli'nin bu paylaşımına takipçilerden destek geldi.

İşte Murat Kekilli'nin o paylaşımı ;

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