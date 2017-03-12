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'dan tepkisi!

  • Giriş Tarihi: 12.3.2017 15:13 Güncelleme Tarihi: 12.3.2017 15:15
Şahan Gökbakar'dan Hollanda tepkisi!
Şahan Gökbakar'dan Hollanda tepkisi!

Ünlü komedyen , sosyal medya hesabında hakkında tepki dolu bir paylaşımda bulundu.

Recep İvedik adlı film serisiyle sinema dünyasına damga vuran ünlü komedyen , 'da meydana gelen gelişmelerle ilgili bir paylaşımda bulundu.



Komedyen Gökbakar, lale çiçeğinin olduğu bir fotoğraf karesine, ''Avrupa ve onun lalesi Hollanda... Bakan ve diplomatlarımıza yapılan tutuklama, sınırdısı etme ve sacma muamele kabul edilemez. Miting yaptırırsın yaptırmazsın, onu tartışmam ama ülkeye almamak, sınırdışı etmek, ucagını indirmemek falan bunlar kabul edilemez... Çok sinirliyim. Utanmalısın Hollanda!'' notunu düştü.

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