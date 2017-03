Annem bile izlerken bana gıcık oluyor

‘Kırgın Çiçekler’ dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Nil Keser: Kötü karakteri oynadığım için çok mutluyum. Çünkü inanılmaz bir tecrübe edindim. Kendim hiç bir zaman yapmayacağım şeyleri o karakterle yaşadım

'Kırgın Çiçekler' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Nil Keser'le buluşup samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Genç oyuncu hem dizi, hem de özel hayatı hakkında bilinmeyenleri GÜNAYDIN'a anlattı...

Dizi çekimleri nasıl gidiyor...

74'üncü bölüm yayınlanacak. Çekimlerimiz gayet güzel gidiyor. Bir sezonu geride bıraktığımız için oturmuş bir setimiz var. Her şey sistemli, keyifli. Birbirimize daha da alıştığımız için çok keyifli.

Dizideki rolünüz kötü karakter...

'Defne' karakterini canlandırıyorum. Dizinin kötü karakterlerinden bir tanesi. Annesi yüzünden para odaklı büyümüş bir kız. Her zaman annesi tarafından şımarık büyütülmüş. Her istediği yapılmış. Şu anda fakir hayatına geçtiği için zorluklar yaşıyor çünkü hiçbir zaman parasızlığı bilmemiş.

Genç bir oyuncu olarak dizide kötü karakteri canlandırmak ne kazandırdı size?

İnişli-çıkışlı bir karakter. Benim için büyük avantaj oldu. Tekdüze giden bir karakteri canlandırmıyorum. Bazen iyi yönleri de çıkıyor. Onları da keşfettim. Babasının ölümünde mesela... Orada 'Defne'nin iyi ve duygusal yönünü de ortaya çıkardım. Ama daha çok kötü olarak yansıtıyor kendisini. Göstermek istemiyor bence iyi yönlerini. Ben kötü karakteri oynadığım için çok mutluyum. Çünkü inanılmaz bir tecrübe edindim. Kendim hiçbir zaman yapmayacağım şeyleri o karakterle yaşama şansı buldum. Benim için 'Defne' karakteri çok büyük şanstı... Yine olsa yine kötü karakteri seçerdim.

Sokaktaki insanların sizin karakterinize tepkisi nasıl oluyor?

Genelde "Kötüsün" diyorlar ama yaşım itibari ile çok nefret etmiyorlar benden. Diyorlar ki, 'Şımarık, küçük kız çocuğu' o yüzden çok büyük tepkiler vermiyorlar. Veya 'Kızım ya hiç bu kötülükleri yapmasan, sana hiç yakıyıyor mu?' diyorlar. Benim de hoşuma gidiyor bu söylemleri. 'Teyze yazıyorlar senaryoyu, ben de oynuyorum' diyorum. 'Geber, öl' gibi tepkiler görmüyorum. 'Kızları rahat bırak' diyorlar...



SEYİRCİ KENDİSİNDEN ÇOK ŞEY BULUYOR

'Kırgın Çiçekler'in bu kadar beğenilmesindeki sebep sizce ne?

Hep birinci oluyor. İnsanlar bu dizide kendilerinden çok şey buluyorlar. Gerçek buluyorlar. Acı var. Türk halkının içinde de acılar hep vardır geçmişinden gelen. Sanırım kendilerinden bir şeyler buluyorlar. Diziyi çok içselleştirdiklerini düşünüyorum. Yeni yüzlerin oynamasının diziyi daha gerçekçi kıldığını düşünüyorum. Biraz önce dediğim gibi; ekip de oturmuş olduğu için bu enerjiyle çekiyoruz diziyi. Sete girdiğimizde hızlı bir şekilde o karaktere bürünebiliyoruz.

Hiç kendinizi yetimhanede düşündünüz mü?

Bir ara 'Defne' karakteri olarak yetimhaneye düşmüştüm. O an zordu benim için. Hissettim yaşadıkları zorlukları ve acıları. Çok zor hayatlar. Herkes bilmiyor bu hayatları ama gerçekten iç acıtıyor. Orası başka bir dünya. Önem verilmesi gereken hayatlar var. Çünkü anne-baba sevgisi görmemiş bir sürü çocuk orada hayat mücadelesi veriyor. Kendimi onların yerine koyduğum zaman çok kötü hissettim. Ama ne kadar da güçlü olduklarını gördüm. Dizideki kızlar da acı çekiyorlar ama güçlü karakterler. Tek başlarına mücadele öğrenip güçlü kadınlar olacaklar.

Parayı çok seven bir karakteri canlandırıyorsunuz... Sizin hayatınızda paranın önemi nedir?

Para odaklı yetiştirilmedim. Evet, para önemli ama para hayatımı sürdürebilmem içindir. Parayı seven ve ona bağımlı olan bir insan değilim. Para odaklı bir insan olmadım, olmayacağım da. Para bence tutsaklıktır.







KOMEDİDE YER ALMAK İSTERİM

Anneniz-babanız rolünüz hakkında yorumlarda bulunur mu?

Annem asla izleyemiyor ve acayip gıcık oluyor karakterime. "Benim kızım bu kadar gıcık biri değil" diyor. O bile böyle tepkiler veriyorsa rolüm tamamdır demiştim. Babamın bazen sinirleri bozuluyor ama alıştılar artık, gülüyorlar.

Kötü karakteri canlandırdınız, başka neleri canlandırmak istersiniz?

Mental rahatsızlığı olan bir karakteri oynamak isterim, komedi de yer almak isterim.

Sizce hangisi daha zor; güldürmek mi, ağlatmak mı?

Güldürmek. Çünkü acıyla büyüdüğümüz için, toplumu güldürmek zor iş bence.



ELİMDE OLSA BURCUMU DEĞİŞTİRİRDİM

Sizin hayran olduğunuz biri var mı?

Marlon Brando hayranlığım vardır.

Müziğe ilginiz var mı?

Piyano ile uğraştım. Keşke sesim güzel olsaydı. 15 sene bale yaptım. Konservatuvardaydım. Ama 'Okulu bırak tam zamanlıya geç' dediler. Ben de okuldan vazgeçemedim sadece bale odaklı olamam diye. Ama balenin etkileri bende halen devam ediyor.

Oyuncuların botoks ve estetik ameliyat yaptırması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çok güzelsen, yakışıklı isen dizide rol alman daha kolay. Bu uygulamaların bu psikoloji ile yapıldığını düşünüyorum. Doğallık kameraya geçiyor. Botoks ve ameliyata karşıyım. Doğal kırışıklıklar ekranda gerçeği yansıtıyor. Bütün kusurlar, oynanan eseri daha gerçekçi kılıyor. Doğallık karaktere ayrı bir tat ve inandırıcılık katıyor.

Siz nelere güler, ağlarsınız?

Yaşlı insanlara karşı nedense çok büyük zaafım var. Kara mizaha, ince güldüren şeylere çok gülerim. Öte yandan her şeye ağlayabilirim. Duygusal biriyim. Bu huyumu hiç sevmiyorum.

Ne burcusunuz? Yengeç.

Hiç hoşuma giden bir burç değil. Burcumu değiştirebilme fırsatım olsa kesinlikle değiştiririm.



EVLİLİK İÇİN ÇOK ERKEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Çekimlerin dışında hobileriniz var mıdır?

Yoga yapıyorum. Onun dışında koşuyorum.

Hayatınızla ilgili planlarınız var mı?

Daha çok ana odaklı bir insanımdır. Gelecekle ilgili çok plan yapmam. Oyunculuk adına kendimi geliştirmek için eğitimlerime devam edip istediğim filmlerde oynamayı diliyorum.

Evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Hayır, daha çok erken. Kendi hayatımın yolunu çizmek istiyorum. Tabii ki hayat bu; belli olmaz, kısmet.