Emrah Karaduman ve şoförünü bıçaklayan şüpheli konuştu

Eskişehir’de 2 gün önce ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman ve şoförü Volkan Karaca’yı bıçakla yaralayan şüpheli Enis Duman, sosyal medya hesabında, gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili üzgün olduğunu belirterek, olay anını anlattı.

Bir gece kulübünde sahne almak için gelen Emrah Karaduman, otel girişinde şüpheli Enis Duman tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Enis Duman, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla önceki gün serbest bırakıldı. Bıçaklı saldırgan, serbest bırakıldığı günün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla üzgün olduğunu bildirerek, olay anını anlattı.







"DÜNYADAKİ HİÇBİR ŞEY İNSANLARIN CANINI YAKMAYA DEĞMEZ"



Duman sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Öncelikle arkadaşlardan binlerce defa özür diliyorum gerek plotonik aşk olsun, gerek tesadüf, gerek kasıt olsun anladım ki dünyadaki hiçbir şey insanların canını yakmaya değmez. Mahkemenin kararı ile serbestim, ama tekrar bozulabilir diye düşünüyorum. Bunu söylemeseydim çok daha üzülecektim masum kalmayı ve öyle ölmeyi tercih ederim. Bununla asla zerre kadar gurur duymadım ve duymayacağım."



"O ÖFKEYLE GİTTİM AMA GÖRÜNCE İYİ BİR İNSAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"



Ayrıca ünlü Dj ve besteci Emrah Karaduman ve şoförü Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan Duman, o geceyi şöyle anlattı:



"O öfkeyle gittim ama görünce iyi bir insan olduğunu düşündüm vazgeçecektim belki ama korumasının tutarsız davranışı beni o anda etkiledi. Orada kalamazdım galiba, belki onlarda istemeyecekti diye düşünüyorum istesinler ya da istemesinler beni dost olarak görmelerini isterdim her ne kadar olmasa da Bundan sonra hiçbir şey yazmayacağım uzun bir süre"