Emrah Karaduman'ı bıçaklayıp serbest kalan şüpheli tekrar gözaltında

Eskişehir'de besteci, aranjör ve DJ, 31 yaşındaki Emrah Karaduman ile şoförü 36 yaşındaki Volkan Karaca'yı bıçakla yaralayan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılan 33 yaşındaki Enis Duman, savcını itirazı üzerine gözaltına alındı.
Geçen Cumartesi günü adliyeye sevk edilen Enis Duman savlıkta ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Duman'ı adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bıraktı.
MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK
Soruşturmayı yürüten savcı bugün serbest kalma kararına itirazda bulundu. Savcının itirazı üzerine Enis Duman hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Duman polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Enis Duman'ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edileceği belirtildi.