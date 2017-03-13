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Haluk Levet, sınavını kaçıran 'nın yüzünü güldürdü

  • Giriş Tarihi: 13.3.2017 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.3.2017 12:08
Haluk Levet, YGS sınavını kaçıran Mehmet Kara'nın yüzünü güldürdü
Haluk Levet, YGS sınavını kaçıran Mehmet Kara'nın yüzünü güldürdü

Ünlü sanatçı , Adana'da da üniversitelere öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenen sınavın birinci aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na () geç kalınca binaya alınmayan ile görüştü.

Adana'da Cebesoy Ortaoklu'unda sınava girmek için gelen , kapı kapatıldıktan çok kısa bir süre sonra gelince sınava giremedi. Kaya, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine uzun süre gözyaşı döktü.



ÇALIŞTIĞI İÇİN SINAVA GEÇ KALDI

Gece bir iş yerinde çalıştığı için sınava geç kaldığını aktaran Kara, "Abi kurbanın olayım, evden gelsem yetişirdim, işten geliyorum geç kaldım. Bir senem gitti kolay bir şey değil. Ben ne yapacağım şimdi. Abi Allah rızası için alın sınava işten mi atacaklar." dedi.



LEVENT, KARA'YA YARDIM SÖZÜ VERDİ

Şarkıcı , sınavı kaçırdıktan sonra ağlama görüntüsüyle herkesi üzen Mehmet Kara'ya yardım sözü vererek yüzünü güldürdü. Haluk Levent, sınavını 1 dakika ile kaçıran gencin yüzünü güldürdü.

HALUK LEVENT, YGS'YE ALINMAYAN ÇOCUĞA YARDIMCI OLDU

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