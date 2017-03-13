Seren Serengil: Bütün iddialarımı belgeleyebilirim

Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı üzerinden kredi çekip ödemediği iddiasına ‘İftira’ dedi. Seren Serengil ise kesin dille konuştu: “Ebru’nun hesabından o mailleri Sinan’a atan bendim bana cevap veren de oydu. Bütün iddialarımı belgeleyebilirim.”

Seren Serengil, çok sayıda uluslararası gizli belgeyi kamuoyuna sunan WikiLeaks'e rakip çıktı! 'Duymayan Kalmasın' programında yakın dostu Ebru Şallı'nın eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında "Ebru üzerinden 150 bin lira kredi çekti. Borcunu geri ödemedi" diyen Serengil, ünlü popçunun bu iddiaları 'iftira' diyerek yalanlaması üzerine harekete geçti.



'ELİMDE BELGELER VAR'



Serengil, instagram'da "İftira nitelikli sözler üzerine gereken hukuki süreç avukatım tarafından başlatılmıştır" diye yazan Akçıl'a elinde belgeler olduğunu söyleyerek instagram'dan şu mesajı paylaştı: "Sinan Akçıl, 'İftira attılar' dediği programımızı iyi seyretti mi bilmiyorum ama 14 Temmuz'da Ebru'nun hesabından mailleri ona atan bendim, bana cevap veren de oydu... Bütün iddialarımı belgeleyebiliyorum. Bunu arkadaşımın sırrı olduğu için kimseye söylemedim. Bu haber bize gelince yanlış bir şey yapılmasın diye araya girmek zorunda kaldım ve bildiklerimi paylaştım. Asıl iftirayı atanlar yaptıklarını örtbas etmek için yalan söyleyenlerdir."



'VİCDANIMIZ RAHAT'



Akçıl'ın mesajına oldukça sinirlenen Serengil, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kimse kendini aklamak için bizi yalancılıkla suçlayamaz, mahkemeleri suçluluk psikolojisiyle açtıkları davalarla meşgul edemez. Her dava açan, haklı olmuyor ve zaten kazanmıyor da... Bize gelen ve gazetede çıkan tüm haberleri yorumlama; bildiklerimizi söyleme ve paylaşma hakkına sahibiz. Üstelik eylemde bulunduğunuz ve iddia ettiğimiz her şeyin belgesi de bizde var. Bu anlamda içimiz de vicdanımız da çok rahat."



Kaynak: Takvim