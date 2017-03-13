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Yeni sevgiliyle kaçış planı işe yaramadı

  • Giriş Tarihi: 13.3.2017
Yeni sevgiliyle kaçış planı işe yaramadı
Yeni sevgiliyle kaçış planı işe yaramadı

Antalyalı işadamı Ümit Aslan'dan olaylı şekilde ayrılan Ceren Hindistan, yeni aşka yelken açtı. Hindistan, yeni sevgilisiyle önceki gece Etiler'deydi. Bir mekanda sarmaş dolaş dans eden ve birbirlerine öpücük yağdıran ikili, ilerleyen saatlerde mekandan ayrıldı. Dışarıda gazetecilerin beklediğini fark eden Hindistan, sevgilisine birlikte görüntülenmek istemediğini söyledi. Hindistan, adı öğrenilemeyen işadamına ait araca binerek uzaklaştı. Aradan 10 dakika geçmesiyle soluğu yine mekanın kapısında alan Hindistan, sevgilisinin de araca binmesiyle görüntülenmekten kurtulamadı.