Bu kez arkadaşının kızıyla aşk yaşıyor

Benim gibi herkes, Akkök Holding ve Akmerkez'in ortakları Ali ve Ömer Dinçkök kardeşlerin genlerinde çapkınlık olduğuna inanmaya başladı!

Hatırlarsanız, adı pek çok aşk dedikodusuna karışan 69 yaşındaki Ömer Dinçkök'ün, oyuncu Eylül Deniz ile yasak aşk yaşadığını geçen yıl ilk bu köşede okumuştunuz. Şimdiye kadar sayısız güzelle flört eden 73 yaşındaki ağabeyi Ali Dinçkök'ün de yeni bir aşka yelken açtığını öğrendim.







Claudia Badi



İZZET KARAKO İLE EVLİYDİ



Birçok ünlü isimle flört eden, en ciddi ilişkisini yaşadığı Ece Ege ile evliliğin eşiğinden dönen Ali Dinçkök, bu kez en yakın arkadaşının kızına gönlünü kaptırmış. Evet, yanlış okumadınız... Ali Bey, yaklaşık iki hafta önce hem çok yakın arkadaşı, hem de iş ortağı olan Aslan Badi'nin kızı Claudia Badi ile flört etmeye başlamış. Claudia Badi, 2014'te Beşiktaş'taki evlerinde cinayete kurban giden Ören Bayan'ın eski sahipleri Jack- Georgia Karako'nun oğulları İzzet Karako ile 16 yıl evli kalmış, 2006'da olaylı bir şekilde boşanmıştı. İzzet Karako, 2011 yılında ünlü diyetisyen Dilara Koçak ile flört etmiş, Claudia Badi'nin adı ise kimseyle anılmamıştı. Şimdilerde sosyete kulislerinden en çok bu ilişki konuşuluyor...





Ali Dinçkök ve kızı Alina