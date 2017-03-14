Doğum günü kutlamasında Nuri Bilge kavgası!

Oyuncu Devrim Yakut’un yaşgününde Nuri Bilge Ceylan hakkında çıkan kavgada yumruklar konuştu. Yönetmen Rıza Sönmez’in darp edildiği olay mahkemeye taşındı

'Ekşi Elmalar' filmi ve 'Cesur ve Güzel' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Devrim Yakut'un doğum günü kutlaması sırasında çıkan kavga, mahkemeye taşındı. Yakut ile eşi Alper Kut, 28 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan olayla ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada tanıklık etti. Çiftin ifadesine göre olay şöyle gelişti: Devrim Yakut, doğum günü akşamı eşi Alper Kut'la Cihangir'deki bir kafeye gitti. Yakut, bu sırada öğrencisi Güldestan E.'yi gördü ve yanındaki arkadaşı Sidar Ayman'la birlikte masalarına davet etti. O esnada masaya yönetmen Rıza Sönmez de geldi. Sönmez, Cannes Film Festivali'nden döndüğünü ve ödül aldığını anlattığı sırada, masada bulunan Sidar Ayman ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'la ilgili eleştirel bir yorumda bulundu. İkili arasında yaşanan gerginlik, kısa süre sonra tartışmaya dönüştü. Sidar Ayman, Rıza Sönmez'i darp etti. Sönmez 'in şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Adli Tıp Kurumu'na başvuran Sönmez'in basit derecede yaralandığına dair rapor verildi. Soruştuma sonunda Sönmez'i darp eden Ayman hakkında kasten yaralama suçundan üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada; Sönmez'in müşteki sıfatıyla ifadesine başvuruldu. Sönmez, olaya tanıklık eden Devrim Yakut ve eşi Alper Kut'un ifadesinin alınmasını istedi.

'İLK KİM VURDU, GÖRMEDİM'

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giden Devrim Yakut, mahkemede tanıklık yaptı. Yakut, eşiyle kafede oturduğu sırada masaya öğrencisi ve arkadaşlarının geldiğini anlattı. Yakut şöyle devam etti: "Masaya gelen Sidar Ayman, Nuri Bilge Ceylan ile ilgili eleştirel bir cümle söyledi. Cannes Fim Festivali'nden gelen Rıza bu duruma tepki gösterdiği sırada ikili arasında yumruklu bir kavga yaşandı. Saldırıyı ilk kimin başlattığını bilmiyorum." Dava, devam ediyor.



Cansu ŞİMŞEK/ÖZEL İSTİHBARAT