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Cem ile boşandı

  • Giriş Tarihi: 15.3.2017 14:22 Güncelleme Tarihi: 15.3.2017 14:41
Cem Tatlıtuğ ile Burcu Özsoy boşandı
Cem Tatlıtuğ ile Burcu Özsoy boşandı

Kıvanç ’un oyuncu menajerliği yapan büyük abisi , 3 yıllık eşi solist ’dan tek celsede boşandı.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre Tatlıtuğ'un, Enbe Orkestrası'nda da bir dönem solist olarak görev yapan Burcu Özsoy'la 30 Ocak'ta Çağlayan Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

TATLITUĞ AİLESİNİ ÜZEN GELİŞME

Çift, önceki yaz oğulları Erdem Çınar'ı kucaklarına almıştı. Mutlu evliliğiyle kardeşi Kıvanç Tatlıtuğ'a da önayak olan Cem Tatlıtuğ'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılık kararı alması ailesini üzdü.

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