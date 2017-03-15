‘Hiç düşünmeden çocuk yaparım’

Yeni albümü 'Selam Dengesiz' ile gündemde olan Ayşe Hatun Önal, önceki akşam Ayaklı Gazete sitesinin La Boom'da düzenlediği davete katıldı. Ünlü şarkıcı, "Dengesiz yönleriniz var mı?" sorusuna "Dengesiz değilim ama tutarsızlıklarım var" yanıtını verdi. Özel hayatıyla ilgili de konuşan Önal, "Anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Şu anda bir aday yok; olursa düşünmeden çocuk yaparım. Bebekleri çok seviyorum. Benim çocuğum sakin olur; benim zıttım bir karakterde olur herhalde." Eski sevgilileriyle isminin anılmasından rahatsız olduğunu da dile getiren Önal, geçmişte kısa bir ilişki yaşadığı Cem Yılmaz'la ilgili sorulara cevap vermedi.