Mustafa Ceceli'den İrem Derici'ye: Bacım ne olursun yapma!

İrem Derici ile birlikte çektiği "Kıymetlim" klibi için hedefin 300 milyon tıklanma olduğunu söyleyen Mustafa Ceceli, Derici'nin son zamanlarda fazla kilo vermesiyle ilgili de "İrem'in sağlığından endişe ediyorum" açıklamasında bulundu.

BİP Magazin'e konuşan Mustafa Ceceli "İrem'le olan "Kıymetlim" 30 milyonu geçti. İnşallah onun yanında biz bir '0' daha görmek istiyoruz. 300 milyona gelsin içimiz rahatlayacak." dedi.





YENİ KLİP GELİYOR

Yeni klip heyecanı içinde olduğunu söyleyen Ceceli, "İyi ki Hayatımdasın" şarkısının klipsiz 10 milyona geldiğini söyledi.

KLİBİ YURT DIŞINDA ÇEKECEKLER

Klip çekimi için yurt dışında bir şehri düşdüklerini söyleyen Ceceli, "İki alternatifimiz var ya Roma'ya gideceğiz ya da Japonya'ya gideceğiz." dedi.

"BACIM YAPMA NE OLUR, YETER YANİ"

İrem Derici'nin sağlığı hakkında endişeli olan Mustafa Ceceli "İrem benim kardeşim ne yapsa başım üstüne ama ben bir 4-5 kilo almasını istiyorum açıkcası. En azından kontrollü bir şekilde birazcık alması lazım diye düşünüyorum. Fazla oldu bu kadarı da. Bacım yapma ne olur, yeter yani." şeklinde konuştu.