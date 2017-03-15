Parayı aldı ama albüm yapmadı

Ünlü şarkıcı ve yapımcı Uğur Bayar'a ses sanatçısı olmak için başvuran İzmir Cumhuriyet Korosu solisti Gül Deniz, ona albüm ve menajerlik anlaşması için 12 bin lira para verdi. Albüm hazırlığı yapmaya başlayan genç kadın yeniden İzmir'e döndü. Aradan birkaç ay geçtikten sonra hazırladığı şarkıları okumak isteyen Gül Deniz, bir türlü stüdyoya giremedi. Genç kadın, Bayar'a telefonla bir türlü ulaşamadı. İstanbul'da işlerinin yoğun olduğunu belirten Bayar genç kadının telefonlarına çıkmadı. Genç solist, Uğur Bayar'la görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Gül Deniz, Bayar'ın ofisine giderek albüm anlaşmasını sordu fakat Bayar, ona "Senin sesini beğenmedim. Sana albüm yapmayacağım. Eğer istersen 20 bin lira daha vereceksin" diyerek hakaret etmeye başladı. Ardından iddiaya göre genç kadını ofisten kovdu. Savcılığa başvuran Gül Deniz, kendisini dolandırdığını iddia ettiği Bayar'dan şikayetçi oldu. Deniz'in şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.