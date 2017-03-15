Ünlü estetisyen Cem Payaslı trafik kazası geçirdi

Ünlü estetik doktoru Opr. Dr. Cem Payaslı, sabaha karşı trafik kazası geçirdi. Üç aracın karıştığı trafik kazasında Payaslı'nın çarptığı arabada bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Acıbadem Sapağı'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy istikametine seyreden tanınmış estetik uzmanı Opr. Dr. Cem Payaslı'nın yönetimindeki 34 UC 1903 plakalı lüks otomobil kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, seyir halindeki 34 DF 009 ve 26 KN 880 plakalı otomobillere çarptıktan sol ön lastiği yerinden fırladı ve bariyerlere çarparak durabildi.







YARALI ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI



Çarpmanın etkisiyle 26 KN 880 plakalı otomobilin içerisinde bulunan bir kişi yaralandı. Aracın sürücüsü ise içerisindeki yaralı arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı.







YARALININ DURUMU İYİ



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı ambulans ile hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu belirlendi.







"ARABAYI BEN KULLANIYORUM" DEDİ POLİSİ İNANDIRAMADI



Tanınmış estetik doktoru Opr. Dr. Cem Payaslı, polislere verdiği ilk ifadede aracı kendisinin kullanmadığını söyledi. Olay yerine gelen bir kişi araç sürücüsü olduğunu söyledi. Ancak kaza yerindeki polisleri aracın sürücüsü olduğunu söyleyen kişiye inanmadı. Polislerin yaptığı incelemede aracı Payaslı'nın kullandığını belirlendi. Daha sonra polisler, Cem Payaslı'yı kimlik beyan etmediği ve yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle polis merkezine götürdü. Payaslı'ya ayrıca alkolmetreye üflemediği gerekçesiyle 2 bin 500 TL para cezası ve 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Payaslı'nın yanında bulunan bir kadın ise cep telefonu kamerasıyla gazetecilerin görüntüsünü çekti.



