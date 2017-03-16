Esra Erol'dan gelin adayı Ayça'ya sert cevap

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu, yaptığı açıklamayla 'Her şey kurgu' diyen gelin adayı Ayça'ya 'Evet her şey kurgu, 10 yılda 330 nikah ve 64 çocuk da kurgu' diyerek cevap verdi.

ESRA EROL'DAN GELİN ADAYI AYÇA'YA SERT CEVAP

Esra Erol dünkü programında eski program adaylarından Ayça'nın çirkin açıklamalarına karşı cevabını verdi. 'Her şey kurgu' diyen gelin adayı Ayça'ya 'Evet her şey kurgu, 10 yılda 330 nikah ve 64 çocuk da kurgu' diyerek cevap verdi.







Esra Erol'un hazırlayıp sunduğu Esra Erol'da isimli evlilik programının dünkü bölümüne başarılı sunucunun açıklamaları güne damgasını vurdu. Her yaptığı hareket ve davranışla olay yaratmaya çalışan eski gelin adayı Ayça, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Orada yaşanan her şey kurgu, herkes oyuncu' diye iddialarda bulunmuştu. Esra Erol programın dünkü bölümünde gelin adayı Ayça'nın iftiralarına cevap verdi.







"EVET 64 ÇOCUK DA KURGU"

Erol, ''Evet burada yaşanan her şey kurgu, sen de kurgusun, senin annen hastalığında tekerlekli sandalye gönderdiğimiz kurgu, oğlun bisiklet istedi, bisikletini aldık oda kurgu, Ahmet'le 2 yıl aşk yaşadınız sonra Meriç'e aşık olduğunu söyledin, bunlarda kurgu, senin yaşadıkların da kurgu, 10 yılda 330 nikah ve 64 çocuk da kurgu. Bu 64 çocuğu da ben doğurdum'' diyerek olayı noktaladı. Esra Erol'un bu açıklaması locadan ve stüdyodaki seyircilerden büyük alkış aldı.