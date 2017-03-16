İbrahim Tatlıses malulen emekli olacak

Uğradığı silahlı saldırı sonucu uzun süredir müzik dünyasından uzak kalan Tatlıses, malulen emekli olacak. Ünlü türkücünün bin 600 TL maaş alacağı öğrenildi.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığı heyet raporuyla malulen emekliliğe hak kazanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in maaşı netleşti. Tatlıses'e bin 600 lira maaş bağlanacak.



HEYET RAPORU İÇİN BAŞVURMUŞTU

Yeni Asır Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre, 'malulen emekli' olmak için geçtiğimiz haftalarda heyet raporu almak üzere İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran "İmparator" lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in alacağı emekli maaşı da büyük oranda netleşti.



BİN 600 TL MAAŞ ALACAK

Tatlıses'in malulen emeklilik hakkı kazandığı, gerekli işlemlerin tamamlandığı ve malulen emekli olduğu için bin 600 TL civarında bir emekli maaşı alacağı öğrenildi.



