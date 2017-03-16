İhanet gecesi

Ünlü müzisyen Ozan Doğulu, önceki akşam aralarında sosyetik güzel Tuğba Peksayar'ın da bulunduğu arkadaşlarıyla Arnavutköy'deki Whisper'daydı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Doğulu ile Peksayar arasında yaşanan yakınlaşma dikkat çekti. Hayli alkollü olan ikili, mekanda kimse kalmamasına rağmen sabah 06.00'ya kadar sarmaş dolaş oturdu. Doğulu ile Peksayar, gazetecilerin kendilerini beklediğini fark edince paniğe kapıldı. Önce mekanın ışıklarını kapattıran ikili, daha sonra bir arkadaşlarını gönderip gazetecilerden gitmelerini istedi. Daha sonra Doğulu, Peksayar'ı mekanda bırakıp dışarıya çıktı. Arnavutköy'deki stüdyosuna doğru yürüyen ünlü müzisyen, Peksayar'la ilgili soruları duymazdan geldi. Doğulu, yanına gelen köpeği göstererek "Sokak köpeklerini de korumak lazım değil mi?" dedi. 10 dakika sonra mekandan çıkan Peksayar, objektiflere gülümserken Doğulu ile ilgili ısrarlı sorulara "Ozan arkadaşım be!" yanıtını verdi. Şoförünün kullandığı araca binen sosyetik güzel, hızla uzaklaştı.







BU OZAN'IN ÜÇÜNCÜ VUKUATI

10 yıl önce evlendiği Ece Doğulu'dan üç kız çocuğu olan Ozan Doğulu'nun ismi daha önce de ihanet iddialarına karışmıştı. Ünlü müzisyenin, iki yıl önce eşini Duygu Çetinkaya ile aldattığı iddia edilmişti. O dönem hamile olan Ece Doğulu eşini affetmişti. 2010 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda Ozan Doğulu'nun telefon görüşmeleri ortaya çıkmıştı. Doğulu'nun 19 yaşındaki bir kızla görüşmek istediğini belirttiği mesajlaşmalar çok ses getirmişti.