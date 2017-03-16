İmparator’un malikanesi satışa çıktı

Fatih Terim’in, özel iskele ve plajı olan Bodrum’daki dillere destan villası satışta. İlanda villa için 8 milyon Euro isteniyor

GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Milli Takım'ın patronu Fatih Terim, her yıl tüm yazı geçirdiği Bodrum'daki evine veda ediyor. Uzun süredir satılacağı konuşulan lüks villa için bir hafta önce ünlü bir emlak satış sitesine ilan verildi.



DENİZE SIFIR VİLLA

'Denize sıfır, özel iskele ve plajı olan satılık malikane' ibaresi kullanılan ilanda satış rakamı 8 milyon Euro olarak belirtildi. Terim'in evi sıkıldığı için mi, yoksa yeni bir ev almak için mi sattığı öğrenilemedi.

