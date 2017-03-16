Şahan Gökbakar ile Selin Gökbakar'ın bebekleri dünyaya geldi

Şahan Gökbakar ve Selin Gökbakar çiftin Ela ismini verdikleri kızları bu sabah dünyaya geldi. Hastaneye ilk gelen ziyaretçi çiftin yakın dostu Engin Altan Düzyatan oldu.

Ela ismini verdikleri kızının doğduğu müjdesini sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaşan ünlü oyuncu duygularını dile getirdi.



Kızının ilk fotoğrafını paylaşan Gökbakar, altına bu notu düştü:

Canım kızım hoş geldin... Ömrün güzel olsun, sağlık ve başarı dolu, mutlu bir hayat aksın önünde... Vicdanlı ve iyi bir insan ol canım kızım. Yürekli ol. Merhametli ol. Sevgi dolu ol. İyi huylu ol..Hep gülümse inşallah... Aslında ne söylesem ne dilesem boş, sen sadece ANNEN gibi ol yeter bana...Hayatımda tanıdığım en güzel kalp ANNEN'de çünkü. Hep çok sev anneni kızım, hiç üzme. Seni bana o verdi, kıymetlimdir unutma...Seni cok seviyorum kalbimi pembeye boyayan minik prensesim.