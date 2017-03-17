Ece Erken: Gezi’de özgürlük varsa ‘EVET’te de olmalı!

"Özgür düşünce diye Gezi’de ağaç için sokağa çıkanlar, şimdi beni ‘Evet’ için linç ediyor" diyen Türkiye’nin sevilen ekran yüzü Ece Erken “Cumhurbaşkanımızı seviyorum diye etmedikleri hakaret kalmıyor” dedi.

Türkiye'nin sevilen ekran yüzlerinden Ece Erken, televizyon kariyerinden ülke gündemine kadar merak edilen tüm soruları cevapladı.

"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN 'EVET'"

Referandumda 'Evet' oyu vereceğinizi açıkladınız.

"Daha güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için referandumda 'Evet' oyu vereceğim. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile refah seviyemiz artacak."

"15 TEMMUZ'DA YAŞANANLAR ONURUMA DOKUNDU"

Asker bir babanın kızı olarak, terörle mücadelede devletimize her zaman destek olan bir isimsiniz. Sık sık asker ve polislerimize moral ziyaretlerinde bulunuyorsunuz değil mi?

"Ne zaman isteseler gidiyorum. Ben bir asker kızı olarak onları en iyi anlayanlardanım. En son şehit aileleriyle birlikte Beşiktaş maçını izledik. Çok buruk bir ortam vardı tabii… Babalarını, eşini kaybetmiş ailelerle bir araya geldim. Şehit eşlerinin her şeye rağmen dik durmaları ve güçlü olmaları da beni çok etkiledi. Asker kızı olarak 15 Temmuz'da da ilk tepki veren isimlerden biriyim. Hatta sosyal medyada bana tepki verdiğim için tehdit savuranlar bile oldu. Ama ben bu zibidilere pabuç bırakacak değilim. Şerefiyle görevini yapmış emekli bir subayın kızı olarak 15 Temmuz'da yaşananlar benim onuruma dokundu. Darbe kalkışmasında bulunan şerefsizler ordumuzun adını asla kirletemez. Halkımız birlik ve beraberlik içinde görevini şerefiyle yerine getiren asker ve polislerimizin yanında yer aldı ve onlara sahip çıktı. Böylece ülkemizi karıştırmak isteyenlerin de oyunları bozuldu. İnşallah ülke olarak bir daha böyle kötü bir olay yaşamayız."





"SOSYAL MEDYADA LiNÇ ETMEYE KALKTILAR"

Evet oyu vereceğini açıklayanlar, sosyal medyada hakaretlere maruz kalıyor. Siz böyle bir durumla karşılaştınız mı?

"Alişan 'Evet' oyunu vereceğim videoyu yayınladıktan sonra büyük bir linç girişiminde bulunuldu. Özgür düşünce diye Gezi'de ağaç için sokağa çıkanlar, şimdi beni 'Evet' dediğim için linç ediyorlar. Kimse kusura bakmasın fikir özgürlüğü varsa insanların düşüncelerine saygı göstermek zorundayız. Ben nasıl 'Hayır' diyenlere saygı gösteriyorsam onlar da bana aynı şekilde saygı gösterecek. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum ve davetlerine katılıyorum. Sırf bu nedenle bana bir sürü hakaret ediyorlar."

"CUMHURBAŞKANIMIZ DAHA DA GÜÇLENDİ"

15 Temmuz sonrasında Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiniz değil mi?

"Evet ziyarete gittim. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da çok dik bir duruş sergiledi. Halkımız her zaman onun yanında. Gittiğimde onu daha yorgun görürüm diye düşünüyordum ama çok dinç ve güçlü buldum. Ama yaşananlardan dolayı ne kadar üzgün olduğunu gözlerinde gördüm. 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın halkımızın sevgi ve duasıyla daha da güçlendiğine inanıyorum. Böyle güçlü bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için de ülke olarak çok şanslıyız."

"HEPİMİZE SAHİP ÇIKIYOR, ŞANSLIYIZ"

Cumhurbaşkanımız sanatçılarla sık sık bir araya geliyor. Nasıl buluyorsunuz?

"Cumhurbaşkanımız halktan biri, ona herkes rahatlıkla ulaşabiliyor. Bayramlarda, kandillerde kutlamak için arıyorum ve her aradığımda da ona ulaşabiliyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Her zaman sanat ve sanatçının yanında. Onlarla bir araya geliyor ve dertlerini dinliyor, sorunlarına çözümler getiriyor. Bir de çok korumacı. Sanata ve sanatçıya sahip çıkıyor. Bu da onu geçmişteki Cumhurbaşkanlarından ayıran bir özellik. Bir sanatçı olarak, Cumhurbaşkanımızı ve değerli eşini çok seviyorum… Yerleri bende çok ayrı. Bu konuda çok şanslıyız." (Akşam)