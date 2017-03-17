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eridi

  • Giriş Tarihi: 17.3.2017 10:57 Güncelleme Tarihi: 17.3.2017 11:01
Neslişah Alkoçlar eridi
Neslişah Alkoçlar eridi

Oyuncu ile Ağustos 2014'te nikah masasına oturan doğumdan önceki halini bile geride bıraktı. Alkoçlar yeni görünümüyle herkesi şaşırttı.

Ender-Gülşah Alkoçlar'ın kızı , 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin başrol oyuncusu ile Ağustos 2014'te Çubuklu 29'da nikah masasına oturmuştu. 9 Ocak 2016'da da oğlu Emir Aras'ı dünyaya getirmişti.

27 KİLO VERDİ

Hamilelik döneminde 25 kilo alıp 75'e çıkan Neslişah Alkoçlar diyet ve sporla fazlalıklarından kurtuldu. Üstelik 27 kilo verip eski halinden daha zayıf bir görünüme sahip oldu. Alkoçlar'ın kilolarından kurtulmasıyla ortaya çıkan görüntüsü herkesi şaşırttı.

İşte Alkoçlar'ın son hali...



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