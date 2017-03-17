Neslişah Alkoçlar eridi

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile Ağustos 2014'te nikah masasına oturan Neslişah Alkoçlar doğumdan önceki halini bile geride bıraktı. Alkoçlar yeni görünümüyle herkesi şaşırttı.

Ender-Gülşah Alkoçlar'ın kızı Neslişah Alkoçlar, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ile Ağustos 2014'te Çubuklu 29'da nikah masasına oturmuştu. 9 Ocak 2016'da da oğlu Emir Aras'ı dünyaya getirmişti.



27 KİLO VERDİ



Hamilelik döneminde 25 kilo alıp 75'e çıkan Neslişah Alkoçlar diyet ve sporla fazlalıklarından kurtuldu. Üstelik 27 kilo verip eski halinden daha zayıf bir görünüme sahip oldu. Alkoçlar'ın kilolarından kurtulmasıyla ortaya çıkan görüntüsü herkesi şaşırttı.

İşte Alkoçlar'ın son hali...