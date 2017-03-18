X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Emrah Karaduman'dan hayranlarına mesaj
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'dan hayranlarına mesaj

  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 17:36 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 17:44
Emrah Karaduman'dan hayranlarına mesaj
Emrah Karaduman'dan hayranlarına mesaj

’nin hayranı tarafından geçtiğimiz günlerde bıçaklanan müzisyen , sağlığına kavuşuyor. Karaduman, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına instagram hesabından mesaj yolladı.

arkıcı 'ye platonik aşık olduğunu söyleyen E. Duman tarafından bıçaklanan 'ın tedavisi sürüyor. Karnından ve sırtından yara alan Karaduman, instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

"DİREKTEN DÖNDÜK"

Karaduman fotoğrafının altına şu notu düştü; "Direkten döndük... Eşsiz dualarınız ile hayati tehlikeyi birkaç gün önce atlattım çok şükür. Sizlerden gelen öyle güzel şeyler okuyorum ki... Bu eşsiz mesajları Allah'ım her hak eden insana kazasız belasız okumayı ve hissetmeyi nasip etsin. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bana mükemmel bakıyor. Her gün çok çok daha iyiye gidiyorum. 3 güne de taburcu olurum gibi... İyi ki vardınız, iyi ki varsınız..."

İşte Karaduman'ın o paylaşımı:


VOLKAN KARACA, EMRAH KARADUMAN İLE BİRLİKTE UĞRADIĞI SALDIRIYI ANLATTI
EMRAH KARADUMAN'I BIÇAKLAYIP SERBEST KALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
EMRAH KARADUMAN VE ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KONUŞTU

BENZER HABERLER