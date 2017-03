Emrah Karaduman'dan hayranlarına mesaj

Aleyna Tilki’nin hayranı tarafından geçtiğimiz günlerde bıçaklanan müzisyen Emrah Karaduman, sağlığına kavuşuyor. Karaduman, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına instagram hesabından mesaj yolladı.

arkıcı Aleyna Tilki'ye platonik aşık olduğunu söyleyen E. Duman tarafından bıçaklanan Emrah Karaduman'ın tedavisi sürüyor. Karnından ve sırtından yara alan Karaduman, instagram hesabından bir fotoğraf paylaşıp her şeyin yolunda olduğunu söyledi.



"DİREKTEN DÖNDÜK"



Karaduman fotoğrafının altına şu notu düştü; "Direkten döndük... Eşsiz dualarınız ile hayati tehlikeyi birkaç gün önce atlattım çok şükür. Sizlerden gelen öyle güzel şeyler okuyorum ki... Bu eşsiz mesajları Allah'ım her hak eden insana kazasız belasız okumayı ve hissetmeyi nasip etsin. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bana mükemmel bakıyor. Her gün çok çok daha iyiye gidiyorum. 3 güne de taburcu olurum gibi... İyi ki vardınız, iyi ki varsınız..."



İşte Karaduman'ın o paylaşımı: