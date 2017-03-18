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Ünlü yapımcı hayatını kaybetti

  • Giriş Tarihi: 18.3.2017 16:09 Güncelleme Tarihi: 18.3.2017 16:17
Ünlü yapımcı Pınar Odabaş Aktuğ hayatını kaybetti
Ünlü yapımcı Pınar Odabaş Aktuğ hayatını kaybetti

103 bölüm yayınlanan 'Leyla ile Mecnun' dizisinin yapımcılarından , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR

Acı haber dizinin resmi Twitter hesabından duyuruldu. Deneyimli gazeteci 'un eşi olan 'ın vefatının ardından "Leyla ile Mecnun'un yapımcılarından canımız, sebebimiz güzel kalpli Pınar Odabaş Aktuğ'u kaybettik. Işıklar içinde uyusun" mesajı yayımlandı.

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Yine dizinin Twitter hesabından Pınar Odabaş Aktuğ'un bugün ikindi vakti saat 16:40'da Teşvikiye Camisi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı.