Çok mesafeli görünürüm insanlar benden korkabilir

Yeni albümü ‘Aşk Hikayesi’ ile hayranlarıyla buluşan Funda Arar: Dışarıdan mesafeli görünüyorum, beni sinirli ve burnu büyük biri sanıyorlar. Aslında öyle bir yapım yok. Ama mesafeli görünenden zarar gelmez. İnsanlarla hemen samimi olanlar, bana yapmacık geliyor

Eşi Febyo Taşel'le birlikte yürüttüğü müzik çalışmalarıyla, istikrarlı çizgisini bozmadan yoluna devam eden Funda Arar, 'Aşk Hikayesi' adlı yeni albümünü çıkardı. 17 yıllık kariyerine 10 albüm sığdıran Arar; polemiklerden uzak durup sadece yaptığı işlerle gündemde kalmaya özen gösteriyor. GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı; yeni albümünü, 4 yaşındaki oğlu Aras ile ilişkisini ve evliliğe bakışını anlattı...

Albümün bir hikayesi var; son şarkınız mutlu sonla bitiyor. Albümde her duyguyu anlatmaya mı çalıştınız?

13 şarkı var albümde. 13 aşk hikayesi anlatıyoruz; ayrılık da var, mutlu son da... Bütün aşkların mutlu sonla bitmesini umut ediyorum ama her zaman mutlu son olmuyor. Aşk; içinde biraz da ızdırabı barındırıyor. Biz de bu albümde her duyguyu anlatmaya çalıştık.

Albüme adını kim verdi?

Eşim Febyo Taşel, aynı zamanda albümün müzik direktörü. Albüme adını o verdi. Bir şarkıda 'Gerçek aşk hikayesi yaşadım' diye bir cümle var. Oradan yola çıkarak albümü anlatan bu ismi bulduk.



KADIN UNUTMAZ, UNUTMUŞ GİBİ YAPAR



Albümünüzde Gökhan Tepe, Soner Sarıkabadayı, Gülşen gibi isimlerden şarkılar var. Bu kadar ismi bir araya getirirmenin bir matematiği var mı?

Bu albümde yelpaze epey genişledi. Elimizde çok güzel üç şarkı olabiliyor ama duygu olarak birbirine benzeyebiliyor. O zaman kendi aramızda defalarca dinleyip birini seçmek durumunda kalıyoruz. Tabii ki sıralamada bir matematik oluyor. Enstrümanalara göre, benzer sound'daki şarkıları alt alta koymamaya çalışıyoruz.

Gülşen pop şarkıları yapıyor, sizin de farklı bir tarzınız var. Yaptığı şarkıyı o mu size uydurdu, yoksa siz farklı bir yorum mu kattınız?

Bir yorumcu, bir şarkıyı kendine göre seslendirir. Gülşen'in çok sevdiğim birçok şarkısı var. Hatta 'Ben okusaydım da iyi olurdu' dediğim şarkıları da vardı. Ona, "Bana uygun bir şey üretirsen söylemek isterim" demiştim. Bir gün yapımcım aradı ve Gülşen'in şarkı yaptığını söyledi. Parçanın düzenlemesi de Ozan Çolakoğlu'na ait. Bir şarkıcıda çok tutmuş bir şarkı, bende olmayabilir.

'Unutur mu Kadın?' adlı bir şarkınız var. Sizce kadın unutur mu?

Kadın unutmaz, unutmuş gibi yapar. Bazı şeyleri görmezden gelebilir. Yıllar geçse dahi unutmaz. Her kadın gibi ben de yapılan güzellikleri de, kalp kırıklıklarını da unutmam.

Siz aşk hikayenizi nasıl anlatırsınız?

Evli, mutlu, çocuklu olarak tanımlarım.

Flört döneminiz çalkantılı mı geçti?

Biz birbirini anlayan iki kişiyiz. Aynı işi yaptığımız için avantajlıydık. Günümüzde evlilikleri yürütmek zor. Her şeyi çabucak tüketiyoruz; anlayış ve sabır kalmadı. Febyo'yla anlaşamadığımız zamanlar da oldu tabii ama mantıklı düşünmek ve fevri davranmamak lazım. Bir emek harcıyorsun; bir ilişkiyi bitirip başka bir ilişkiye başlamak kolay değil.

Peki evde, stüdyoda, sahnede sürekli birlikte olmaktan sıkılmıyor musunuz?

Hep birlikteymişiz gibi görünüyor ama sürekli yan yana değiliz. Gündüzleri benim kendime göre işlerim oluyor, her gün stüdyoya gitmiyorum. Onun benim dışımda çalıştığı bir sürü proje var. Benimle ilgili bir proje varsa eğer birlikte çalışıyoruz. Sürekli bir arada değiliz. Sabah kahvaltı yapıyoruz, ardından ikimiz de kendi işlerimize gidiyoruz. Eğer o kadar çok bir arada olsaydık, sıkıcı bir durum olurdu. Stüdyoda, konserde her gün birlikte olmak insanı bunaltabilir.

Mesafeli bir duruşunuz var. İnsanlar sizden çekiniyor mu?

Öyle bir duruşum var; insanlar korkuyor mu bilemiyorum. 'Bir şey sorsam tersler mi? diye düşünenler oluyor. Beni sinirli sanıyorlar. Kibirli, burnu büyük biri olduğumu düşünenler oluyormuş. Ama böyle bir yapım yok. Bence bu iyi bir şey; ilk etapta mesafeli görünen insandan zarar gelmez. Çok samimi görünen birinin samimiyetini yargılarım. Bu, bana yapmacık geliyor. İnsanlarla hemen aşırı samimi olabilen biri değilim. Önce tanımam gerekiyor.

Sahnede dişi yönünüz ön plana çıkıyor. Ama günlük yaşamda çok sadesiniz...

Evet, dişi yanım sahnede daha çok ortaya çıkıyor. Sahnede şarkılarla flört eden biriyim. Albüm fotoğraflarını Nihat Odabaşı çekti ve bu özelliğimi ortaya çıkardı. Normalde öyle bir durumum yok sanırım. Bir de bu, modumla ilgili.

Genellikle zor biri misiniz?

Değişir... İlişki olarak kolay biri değilim. Febyo'yu o anlamda epey süründürdüm! Duygularımı hiç belli etmemiştim. Bizim Febyo ile ilişki öncesinde arkadaşlığımız vardı. 'Açılsam mı, açılmasam mı? Ne hissediyor?' diye çok düşünmüş. Demek ki onu da korkutmuşum! (Gülüyor)

Hoşlandığınızı hiç belli etmediniz mi?

Yok etmedim, yapım böyle... Etimden et kopar, yine de söylemem! Ondan hoşlandığımı belli edecek bir şeyler söyleyemem.

Nasıl açıldı size peki?

Onun hissettiklerinin farkındaydım. 2000 yılına girdiğimiz yılbaşında, kendime "Sen de hoşlanıyorsun. Müzisyen olarak da çok takdir ediyorsun. Akıllı bir adam. Artık biraz gevşe" dedim. O akşam arkadaşlarımızla bir aradaydık. Orada dans ettik. "Yarın yılın ilk günü; birlikte yemek yiyelim" dedi ve öylece başladık.