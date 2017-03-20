İşte şarkıcı Güllü'nün şaşkına çeviren son hali

Fantezi müziğinin sevilen ismi Güllü'nün kiloları ile uzun yıllar başı dertteydi. 9 ayda tam 70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanıyamadı.

Şarkıcı Güllü, 9 ayda tam 70 kilo birden verdi. Bambaşka bir görünüme kavuşan Güllü'yü görenler gözlerine inanamadı. Önceki akşam Club Etiler'de sahne alan şarkıcı geçirdiği mide küçültme operasyonu sonrasında eski formuna kavuştuğunu söyledi.

"BAMBAŞKA GÜLLÜ GELİYOR"

Şarkıcı Güllü, mide küçültme operasyonu ile 9 ayda tam 70 kilo birden verdi. Güllü resmen eridi bitti. Yeni görünümüyle çok daha genç gösteren Güllü'yü görenler gözlerine inanamadı. Güllü 11 yıl aradan sonra nisan ayında yeni bir albüm çıkaracağını söyleyip, "Herkes hazır olsun, bambaşka bir Güllü geliyor" diyerek iddialı konuştu.



İşte Güllü'nün son hali:















