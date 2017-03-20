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anne acısıyla sarsıldı

  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 14:23 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 14:25
Necla Nazır anne acısıyla sarsıldı
Necla Nazır anne acısıyla sarsıldı

Ünlü oyuncu 'ın annesi Fikriye Nazır hayatını kaybetti. Acı haberi Necla Nazır'ın kızı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

Ferdi Tayfur'un eski eşi olan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu 'ın annesi Fikriye Nazır hayatını kaybetti.




"BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"

Necla Nazır'ın kızı acı habei sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Bir Fikriye Nazır vardı annemi doğuran, beni büyüten güzel bir kadın vardı o benim ananemdi. Canım, her şeyim anenem Allah seni mekanının eeeennn güzel yerine koysun.. Birgün buluşucaz... Anneannemi kaybettik başımız sağolsun"

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