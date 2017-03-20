Necla Nazır anne acısıyla sarsıldı

Ünlü oyuncu Necla Nazır'ın annesi Fikriye Nazır hayatını kaybetti. Acı haberi Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

Ferdi Tayfur'un eski eşi olan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Necla Nazır'ın annesi Fikriye Nazır hayatını kaybetti.









"BİR GÜN BULUŞACAĞIZ"



Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur acı habei sosyal medya hesabından böyle duyurdu:

"Bir Fikriye Nazır vardı annemi doğuran, beni büyüten güzel bir kadın vardı o benim ananemdi. Canım, her şeyim anenem Allah seni mekanının eeeennn güzel yerine koysun.. Birgün buluşucaz... Anneannemi kaybettik başımız sağolsun"