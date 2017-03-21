‘Avcı adamlarına ‘işini bitirin’ dedi’

Harika Avcı hakkında şok iddia! Ünlü şarkıcının eski şoförü Emre E., maaşını istediği için Avcı’nın adamlarının kendisini kaçırdığını ve kafasına pompalı tüfek dayadıklarını söyledi

Bir süre Harika Avcı'nın şoförlüğünü yapan Emre E., geçtiğimiz günlerde polise başvurarak Avcı'nın kendisini öldürtmek istediğini öne sürdü. Emre E.'nin iddiası üzerine Harika Avcı hakkında soruşturma başlatıldı. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Şoför Emre E., son dönemde Avcı'nın maddi durumunun kötüye gitmesi sonucu maaşını alamamaya başladı. Genç şoför, bir müddet sonra ünlü şarkıcıdan biriken maaşını istedi. Bunun üzerine Avcı ile tartışan Emre E. işten ayrıldı.



SİTENİN GÜVENLİĞİ DURDURDU

28 Şubat günü Avcı, şoför Emre E.'ye 'Paranı Nesibe'den al' şeklinde bir mesaj attı. Mesajın ardından Avcı'nın başka bir çalışanı olan Nesibe A., Emre E.'yi aradı. Avcı'nın kendisini beklediğini söyleyen Nesibe A. bir buluşma ayarladı. Emre E., BMW marka araçta kendisini bekleyen Nesibe A. ile buluştu. Yolda giderken araç içinde konuşan ikili, bir süre sonra başka bir araç tarafından durduruldu. Otomobile altı kişi daha bindi. Emre E.'yi tehdit eden bu kişiler; iddiaya göre Harika Avcı'nın emri üzerine aracı Saklıkent'teki bir siteye götürdü. Sitedeki bir binaya sokulan Emre E., burada Avcı'yla karşılaştı. Ne olduğunu anlayamayan Emre E., iddiasına göre adamlardan dayak yedi. Kafasına pompalı tüfek dayanıp ölümle tehdit edilen Emre E., Avcı'nın "Götürün, bunun işini bitirin" sözleriyle kendisinden geçti. Emre E.'nin kendisine gelmesini bekleyen şüpheli kişiler, araca bindirdikleri genç adamı öldürmek üzere ormanlık alana götürmeyi planladı. Emre E., siteden çıkmak üzereyken güvenlik görevlilerini gördü ve bağırarak yardım istedi. Güvenlik görevlileri aracı durdurdu. Emre E., araçtan indirilerek polis merkezine götürüldü. Harika Avcı ve adamlarından şikayetçi olan genç şoförün iddiası üzerine Avcı hakkında soruşturma başlatıldı.