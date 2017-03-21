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Efsane oyuncu yeniden kalp krizi geçirdi

  • Giriş Tarihi: 21.3.2017 14:11 Güncelleme Tarihi: 21.3.2017 14:35
Efsane oyuncu Antonio Banderas yeniden kalp krizi geçirdi
Efsane oyuncu Antonio Banderas yeniden kalp krizi geçirdi

56 yaşındaki İspanyol oyuncu geçtiğimiz Ocak ayında egzersiz yaparken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Banderas iki ay sonra yeniden kalp krizi geçirdi.

56 yaşındaki oyuncunun İngiltere'nin Surrey bölgesindeki evinde egzersiz yaptığı sırada göğsünde ağrı hissederek fenalaştığı ve ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı ve kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. Ertesi gün taburcu edilen ama sağlık durumunun iyi olduğu söylenen Banderas iki ay sonra yeniden kalp krizi geçirdi.

2'NCİ KRİZ TATİLDE YAKALADI

56 yaşındaki oyuncu, sevgilisi ile İsviçre'de tatildeyken birden göğsünde hissettiği şiddetli ağrı sonucu götürüldüğü hastanede doktorlar tarafından kalp krizi teşhisi kondu. Ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili henüz başka bir açıklama yapılmadı.

KALP KRİZİ GEÇİREN ANTONİO BANDERAS'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

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