Efsane oyuncu Antonio Banderas yeniden kalp krizi geçirdi

56 yaşındaki İspanyol oyuncu Antonio Banderas geçtiğimiz Ocak ayında egzersiz yaparken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Banderas iki ay sonra yeniden kalp krizi geçirdi.

56 yaşındaki oyuncunun İngiltere'nin Surrey bölgesindeki evinde egzersiz yaptığı sırada göğsünde ağrı hissederek fenalaştığı ve ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı ve kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. Ertesi gün taburcu edilen ama sağlık durumunun iyi olduğu söylenen Banderas iki ay sonra yeniden kalp krizi geçirdi.

2'NCİ KRİZ TATİLDE YAKALADI



56 yaşındaki oyuncu, sevgilisi ile İsviçre'de tatildeyken birden göğsünde hissettiği şiddetli ağrı sonucu götürüldüğü hastanede doktorlar tarafından kalp krizi teşhisi kondu. Ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili henüz başka bir açıklama yapılmadı.