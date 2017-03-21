İşte Gökbakar çiftinin minik Ela'sı

6 gün önce ikinci kez baba olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, kızı Ela'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından ilk kez takipçileriyle paylaştı.

2015 yılının Mayıs ayında Prag'da evlenen Şahan Gökbakar ve Selin Ortaçlı ilk çocuklarını evlendikleri yılın Kasım ayında kucaklarına almışlardı. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar ikinci kez anne baba olmanın mutluluğunu 6 gün öce yaşadı.



"ANNEN GİBİ OL BANA YETER"

Şahan Gökbakar, bu mutlu haberi sosyal medya hesabından "Canım kızım hoş geldin... Ömrün güzel olsun, sağlık ve başarı dolu, mutlu bir hayat aksın önünde... Vicdanlı ve iyi bir insan ol canım kızım. Yürekli ol. Merhametli ol. Sevgi dolu ol. İyi huylu ol..Hep gülümse inşallah...Aslında ne söylesem ne dilesem boş, sen sadece ANNEN gibi ol yeter bana..." notuyla paylaşmıştı.







"ÖĞLE UYKUSU"

Ünlü şovmen bugün de kızının öğle uykusunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp "Küçük prensesimle öğle uykusu" yazdı.







