Sinan Çetin oğlu Rüzgar Çetin için Roma'da ev kiraladı

Ünlü yapımcı Sinan Çetin İtalya'ya yerleşme kararı aldı. Kaza sonucu bir polisi öldüren ve 7.5 yıl hapse mahkum olan oğlu Rüzgar için Roma’da bir ev kiraladığı ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş'ta aşırı hız yüzünden ekip arabasına çarparak polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün ölümüne neden olan Rüzgar Çetin'in Roma'ya yerleşmeye karar verdiği ortaya çıktı.



SİNAN ÇETİN, ROMA'DA YAŞAMAYA BAŞLADI



Mahkeme tarafından 7.5 yıl hapse mahkum edilen Çetin'e ayrıca yurtdışı çıkış yasağı da konmuştu. Oğlunun Türkiye'de kalmak istememesi üzerine harekete geçen ünlü yapımcı Sinan Çetin, rotayı İtalya'ya kırdı. Roma'da bir ev kiraladı. Orada yaşamaya başladı.

YASAK KALKACAK MI



Hayranları tarafından bir mağazada görüntülenen Çetin'in, ayrıca oğlunun da yaşayacağı bir ev satın almak istediği öğrenildi. Çetin'in bu fotoğrafı, ayakligazete. com'da yayınlandıktan sonra herkes "Rüzgar, İtalya'ya mı kaçacak" sorusunu sormaya başladı. Oğlu yüzünden sıkıntılı günler geçiren Çetin'in, moralinin hala bozuk olduğu ve yüzünün gülmediği de dikkatlerden kaçmadı. Ancak Rüzgar Çetin'in yurtdışı çıkış yasağının kalkmasının ardından Roma'ya taşınacağı kaydedildi.



Kaynak: Takvim