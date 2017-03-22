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sevgilisi 'ın başından ayrılmıyor

  • Giriş Tarihi: 22.3.2017 13:49 Güncelleme Tarihi: 22.3.2017 14:00
Aleyna Tilki sevgilisi Emrah Karaduman'ın başından ayrılmıyor
Aleyna Tilki sevgilisi Emrah Karaduman'ın başından ayrılmıyor

Ünlü sanatçı , 11 Mart gecesi Eskişehir’de bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü Dj ve besteci ’ın ilk günden bu yana başından ayrılmıyor.

11 Mart gecesi bir gece kulübünde sahne almak için Eskişehir'e gelen ünlü Dj ve besteci (32) ile arkadaşı Volkan Karaca, konakladıkları otelin önünde E.D. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Karaduman ve arkadaşı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.



EMRAH KARADUMAN'IN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Volkan Karaca, geçtiğimiz hafta tedavisinin ardından taburcu edilirken Emrah Karaduman'ın ise Genel Cerrahi Servisinde tedavisi sürüyor. Ünlü sanatçı ise, ilk günden bu yana Emrah Karaduman'ın başından ayrılmayarak, ünlü DJ ve besteciye tedavi sürecinde gösterdiği ilgi ve alakayla destek oluyor.



NE ZAMAN TABURCU OLACAĞI BELLİ DEĞİL

Tilki, kahvaltı yapmak için ayrıldığı hastane çıkışında Karaduman'ın sağlık durumuna ilişkin olarak, "Süper. Şuan bir acelem var, kahvaltı yapacağım" diyerek, dışarıda bekleyen araca bindi. Tilki, "Ne zaman taburcu olacak?" sorusuna da, "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Öte yandan, Karaduman ve arkadaşına bıçakla saldıran E.D., ilk olarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılmış, daha sonra itirazların ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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