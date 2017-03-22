Mahmut Tuncer ne kadar emekli maaşı aldığını açıkladı

Malulen emekliliğe hak kazanan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in bin 600 lira maaş alacağının netleşmesinin ardından şarkıcı Mahmut Tuncer de bin 285 TL emekli maaşı aldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Tatlıses'in malulen emeklilik hakkı kazandığı, gerekli işlemlerin tamamlandığı ve malulen emekli olduğu için bin 600 TL civarında bir emekli maaşı alacağı öğrenildi.



"ADAM ÇALIŞMIŞ KAZANMIŞ"



Bir televizyon programına konuk olan Mahmut Tuncer, İbrahim Tatlıses'in emekli maaşı almasını normal bulduğunu kendisinin de bin 285 TL emekli maaşı aldığını söyledi. Tuncer'e "İbrahim Tatlıses'in emekli maaşı hakkında ne düşünüyorsunuz" diye soruldu. Tuncer, "Adam çalışmış, kazanmış, olabilir ben de bin 285 TL emekli maaşı alıyorum" dedi.