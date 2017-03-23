6 bavulla döndüler

15 Şubat’ta Los Angeles’ta evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, balayının ardından İstanbul’a döndü. Çift, düğün sonrası ilk kez havalimanında konuştu

Oyuncu Tolgahan Sayışman, iki yıllık sevgilisi Almeda Abazi ile 15 Şubat'ta Los Angeles'ta evlenmişti. Çift, balayının ardından önceki gün İstanbul'a döndü. Havalimanında kameralara yansıyan çiçeği burnunda ikili, "Yorulduk, uykuluyuz. Çok uzun bir yolculuk yaptık ama her şey çok güzeldi. Günlerimiz çok güzel geçti" dedi. Yakın arkadaşı Murat Yıldırım'ın sağdıcı olan Sayışman, "Murat Yıldırım düğününüze katılmadı. Aranızda bir kırgınlık var mı?" sorusuna, "Alakası yok. 24 saat konuşuyoruz. Çekimleri var, çalışıyor" yanıtını verdi. Gazetecilerin son olarak Almeda Abazi'ye "Nikahta eşinizin ayağına bastınız mı?" diye sorması üzerine Abazi, "Öyle bir şey olduğunu bilmiyordum. O zaman şimdi burada sizin yanınızda basayım. Siz de şahit olun" dedikten sonra eşinin ayağına bastı ve "Aşkım acımadı değil mi?" diye sordu. Sayışman ise "Sıkıntı yok hayatım. Sen kafama çıksan hiç önemli değil" diyerek eşine övgü dolu sözler söyledi. Hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren çiçeği burnunda çift, altı bavul ve bir büyük koli ile yurda dönüş yaptı.