Begüm Birgören'den Sarp Levendoğlu açıklaması

1 Ağustos 2014'te hayatını meslektaşı Birce Akalay ile birleştiren yakışıklı oyuncu Sarp Levendoğlu geçtiğimiz aylarda resmi olarak evliliğini noktalandırmıştı. Boşanma sonrası eski sevgilisi Begüm Birgören ile görüntülenen Levendoğlu'nun yeniden birlikte olduğu iddia edildi.

Sarp Levendoğlu 5 yıllık aşkın ardından 2013'te Begüm Birgören'den ayrılmış, 2014'te Birce Akalay ile evlenmişti. Üç yıl süren evlilik Ocak'ta bitti.



"ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ"

Levendoğlu, geçen hafta Kadıköy'de eski sevgilisi Begüm Birgören'le buluştu. Begüm Birgören ile Sarp Levendoğlu'nun yeniden aşk yaşadığı iddia edildi.







KAFALARI KARIŞTIRDI

Ünlü oyuncu Begüm Birgören, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Birgören "Sarp Bey'le birlikte olduğunuz doğru mu?" sorusuna şu cevabı verdi: "Sarp benim için çok ayrı bir yerde. Eski dosttan düşman olmaz."