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'den açıklaması

  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 14:40 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 14:48
Begüm Birgören'den Sarp Levendoğlu açıklaması
Begüm Birgören'den Sarp Levendoğlu açıklaması

1 Ağustos 2014'te hayatını meslektaşı ile birleştiren yakışıklı oyuncu geçtiğimiz aylarda resmi olarak evliliğini noktalandırmıştı. Boşanma sonrası eski sevgilisi ile görüntülenen Levendoğlu'nun yeniden birlikte olduğu iddia edildi.

5 yıllık aşkın ardından 2013'te 'den ayrılmış, 2014'te ile evlenmişti. Üç yıl süren evlilik Ocak'ta bitti.

"ESKİ DOSTTAN DÜŞMAN OLMAZ"

Levendoğlu, geçen hafta Kadıköy'de eski sevgilisi Begüm Birgören'le buluştu. Begüm Birgören ile Sarp Levendoğlu'nun yeniden aşk yaşadığı iddia edildi.



KAFALARI KARIŞTIRDI

Ünlü oyuncu Begüm Birgören, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Birgören "Sarp Bey'le birlikte olduğunuz doğru mu?" sorusuna şu cevabı verdi: "Sarp benim için çok ayrı bir yerde. Eski dosttan düşman olmaz."

BİRCE AKALAY VE SARP LEVENDOĞLU BOŞANDI