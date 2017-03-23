Çocuklarım mutlu çünkü anneleri çok güçlü

Yaşadığı ihanet yüzünden İbrahim Kutluay’la boşanma arifesinde olan Demet Şener: Çocuklarıma her şeyi anlattım. Onlar çok iyi durumda çünkü güçlü bir anneleri var

Eski Türkiye güzelleri; Demet Şener, Ebru Şallı, Arzum Onan, Amine Gülşe, Özlem Kaymaz ve Gizem Karaca, önceki gün 3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni'nde bir araya geldi. Gecede avokado rengindeki elbisesiyle büyüleyen Ebru Şallı, güzelliğinin sırrını verdi: "Alkol ve sigara kullanmıyorum. 39 yaşındayım ve bunu çok rahat söyleyebiliyorum." Parmağındaki tek taş yüzüğü ile dikkat çeken Şallı, bu konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Geçtiğimiz aylarda Cem Yılmaz ile birlikte olduğu iddia edilen Şallı; Yılmaz'ın yeni filmi 'Arif V 216'nın tanıtıldığı paylaşımın altına, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'nun ardından yorum yapmıştı. Şallı, yorum rekabeti hakkındaki sorulara "Ahu Hanım ile denk gelmiş olabiliriz; bu normal bir durum. Ben Cem Bey'i yıllardır takip ediyorum. Yeni filmini merakla bekliyoruz ve ailece gideceğiz" diye yanıt verdi.



'ÖZÜR DİLESE BİLE ARTIK ÇOK GEÇ'

Kendisini aldatan İbrahim Kutluay ile boşanma arifesinde olan Demet Şener, gecede Sağlıklı Yaşam Ödülü'nü aldı. 12 yıllık evliliğini bitirmek üzere olan Şener şunları söyledi: "Ben her şeyi çocuklarıma dürüstçe anlattım. Onlar gayet iyi durumda çünkü anneleri dik ve güçlü." Boşandıktan sonra hayatında tekrar bir evlilik olup olmayacağıyla ilgili konuşan "Olmaz diye bir kuralım yok. Yaşanmış bir olay üzerine herkesi karalamak bana göre değil" dedi. Şener, yaşadığı ihanet olayından ders çıkardığını da söyledi: "Kendinden başka kimseye güvenmeyeceksin. Beklemediğim bir şeydi, benim için şok oldu." Şener, Kutluay'ın gazetecilere neden açıklama yapmadığıyla ilgili de şöyle dedi: "Konuşacak bir şeyi yok, benim konuşacak bir şeyim var. Alnım ak, o yüzden rahat rahat konuşuyorum. Benden özür dilese bile bu saatten sonra çok geç. Artık geçmiş olsun." Atv'de yayınlanacak olan 'İkisini de Sevdim' adlı dizide rol alan Amine Gülşe ise "Dizi setinde güzel ve sıcak bir ortam var. Mutluyum" dedi. Gülşe, futbolcu sevgilisi Mesut Özil ile ilgili soruları 'Özel hayatım hakkında konuşmam" diyerek yanıtlamadı.