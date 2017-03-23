Devran Çağlar hayatını mı kaybetti?

Ünlülerin kötü haberlerini vermekle tanınan Onur Akay'ın hesabından Devran Çağlar'ın öldüğü duyurulmuştu. Ancak daha sonra hesabın hacklendiği ve haberin yalan olduğu açıklandı.

Türk sanat müziğinin ünlü sanatçısı Onur Akay'ın twitter hesabından, 80'li yıllarda fantezi türünde şarkıları ile popüler olup tanınan ve İstanbul Tarabya sahnelerine damgasını vuran Devran Çağlar'ın öldüğü duyuruldu.



AKAY'IN TWİTTER HESABI HACKLENDİ



Akay'ın hesabından, "Sanatçı arkadaşım Devran Çağlar, yıllardır yaşadığı Almanya'da kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede vefat etti. Nur içinde yatsın." tweeti paylaşıldı. Ancak ölüm haberinin yalan olduğu ve hesabın hacklendiği ortaya çıktı.



DAHA ÖNCE DE HACKLENMİŞTİ



Onur Akay'ın Twitter hesabı daha önce de hacklenmişti. Akay 14 Haziran 2016'da , "Twitter hesabım çalındı. Sadettin Kaplan, Ahmet Özhan, Sezen Aksu gibi isimlerin vefatı ile ilgili paylaşımlar yapılıyor. Lütfen dikkate almayınız. Ne yapacağımı şaşırdım" şeklinde açıklama yapmıştı.







AKAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Onur Akay Instagram hesabından, " İkinci kez Twitter hesabım hacklendi.. Neden böyle bir terbiyesizlik yapıldığını bilemiyorum, lütfen şu süreçte Twitter hesabımdan yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz... Yasal süreç avukatım aracılığıyla başlayacak. Değerli sanatçı arkadaşım Devran Çağlar'ı öldürmüşler. Ömrü uzadı diyelim ama ben hep saygıyla sanatçılarımızın sevenlerine bu haberleri ulaştırdım. Ölüm üzerinden bunu yapanlarla mahkemede görüşeceğiz..." dedi.