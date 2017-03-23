Ebru Şallı'dan yüzük şov

Önceki gün düzenlenen 3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni'ne katılan manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti. Dilinden Cem Yılmaz’ı düşürmeyen Şallı, yüzük şovuyla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

TEKTAŞI DİKKATLERDEN KAÇMADI



Özel hayatıyla sürekli gündem olan Ebru Şallı'dan kafaları karıştıran bir hareket daha geldi. Önceki akşam düzenlenen 3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni'nde Cengiz Abazoğlu imzalı yeşil kıyafetiyle yürek hoplatan Şallı, pırlanta tektaşıyla da şaşırttı.







YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI



Yüzüğünü göstermek için şekilden şekile giren ünlü sunucu, geçtiğimiz gün Cem Yılmaz'ın videosuna Ahu Yağtu'nun hemen ardından yorum yapması için şöyle dedi: "Ahu Hanım ile denk gelmiş olabiliriz. Cem Bey'i yıllardır takip ederim. Yeni filmini ailece izleyeceğiz."





