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'dan yüzük şov

  • Giriş Tarihi: 23.3.2017 10:40 Güncelleme Tarihi: 23.3.2017 10:44
Ebru Şallı'dan yüzük şov
Ebru Şallı'dan yüzük şov

Önceki gün düzenlenen 3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni'ne katılan manken ve pilates eğitmeni 'nın parmağındaki tektaş yüzük dikkat çekti. Dilinden ’ı düşürmeyen Şallı, yüzük şovuyla adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı.

TEKTAŞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Özel hayatıyla sürekli gündem olan 'dan kafaları karıştıran bir hareket daha geldi. Önceki akşam düzenlenen 3. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreni'nde Cengiz Abazoğlu imzalı yeşil kıyafetiyle yürek hoplatan Şallı, pırlanta tektaşıyla da şaşırttı.



YÜZÜĞÜNÜ GÖSTERMEK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI

Yüzüğünü göstermek için şekilden şekile giren ünlü sunucu, geçtiğimiz gün 'ın videosuna Ahu Yağtu'nun hemen ardından yorum yapması için şöyle dedi: "Ahu Hanım ile denk gelmiş olabiliriz. Cem Bey'i yıllardır takip ederim. Yeni filmini ailece izleyeceğiz."


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